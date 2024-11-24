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Emine Erdoğan: Öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan: Öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

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Emine Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan" öğretmenlerin en büyük saygıyı hak ettiğini belirten Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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