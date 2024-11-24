Bodrumspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Ege Bilsel, 4 yıl önceki paylaşımıyla gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede, ev sahibi ekipten Ege Bilsel gördüğü kartlar nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Bilsel'in kırmızı kart görmesi sonrası, sosyal medya hesabında 2020 yılında yaptığı bir paylaşım gündeme oturdu.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. İlk yarının golsüz sona erdiği mücadelede, ev sahibi ekipten Ege Bilsel, gördüğü kartlar sonucunda oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bilsel’in kırmızı kartı sonrası, 2020 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi.

Karşılaşmada ilk sarı kartını 21. dakikada gören Ege Bilsel, 45. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

(Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadelenin ilk yarısında takımını 10 kişi bırakan Ege Bilsel, 30 Nisan 2020'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Fener ağlama" paylaşımıyla gündeme geldi.

Bu paylaşımın ortaya çıkmasının ardından birçok kullanıcıdan sert tepkiler geldi.

Kırmızı kart doğru mu?

Bodrumspor- Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonu gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Pozisyonla ilgili beIN trio ekibi net yorumlar yaptı.

Bahattin Duran: "Kontrolsüz basma var. İkinci sarı kart doğru. Oyuncunun ihracı doğru karar."

Deniz Çoban: "Umut vadeden atak yok, sportmenlik dışı faul yok, taktik faul yok. Oyuncu dikkatsiz. Kontrolsüz bir hamle. Niyeti, Torreira'ya bir şey yapmamak ama Torreira topu aldığı anda kendini oyuncunun önüne atıyor, hakkı mı hakkı. Kontrolsüz hareket oluyor, sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz hamle. Basma var tendona, adımı ayarlaması lazım. İkinci sarı kart doğru."