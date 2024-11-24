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Ankara'da sahte kredi çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'da sahte kredi çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'da sahte kredi çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince, sosyal medya hesaplarından yaptıkları tanıtımlarla bankalardan kredi alamayan kişilere ulaşarak kredi kartı hesap bilgilerini isteyen ve limitlerini artırarak 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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