Naci Görür'den o il için deprem uyarısı! Fay hatlarına dikkat çekti: "7 ve üzeri deprem üretebilir"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da olabilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, törende yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan isimlere 16 yıldır "Başöğretmen Ödülü" verdiklerini anlatan Acar, "Başöğretmen unvanının verilişinin 96. senesinde bu yıl bu ödülü cumhuriyet değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla halkımıza güven veren akademisyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e vermekten onur duyuyoruz." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür de bugün en anlamlı ödülü aldığını söyledi.

Kendisine böyle bir ödül verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Görür, "Türk milleti ve öğretmenler olarak başöğretmenimizin bize gösterdiği yoldan kuşku duymadan hedeflerini gerçekleştirmek için her şeyi yapacağımıza inanıyorum, bu benim hayatımın en önemli felsefesi olmuştur." diye konuştu.

Antalya'da olabilecek depremlere karşı da uyarıda bulunan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz. Antalya depreme dirençli kent olmalı." ifadesini kullandı.

Programa emekli öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.