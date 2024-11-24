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İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kardan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı yollarda araç kuyrukları oluştu.

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Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerdeki bazı yollar ile park ve bahçeler karla kaplandı.

Karla kaplanan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araç kuyrukları oluştu.

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