'GÖKBEY' tüm görevler için hazır

TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY helikopteri tüm görevler için hazır. GÖKBEY’in görev anındaki görüntülerini Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı.

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Jandarma Havacılık Komutanlığı’nın yeni üyesi, yerli ve milli ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY, çok sayıda görevi başarıyla yerine getirebilecek kabiliyete sahip.

Kısa bir süre önce envantere giren Gökbey, arama kurtarma operasyonlarından personel ve malzeme nakli ile sıhhi tahliye görevlerine, emniyet ve asayiş hizmetlerinden orman yangınlarına müdahaleye kadar her türlü görev için daima hazır.

Jandarma Havacılık Komutanlığından yapılan paylaşımda, “Birlikten doğan gücün adı; Gökbey” denildi.