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20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı

20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı

20 bin öğretmenin atama sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

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Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği haber geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi, 20 bin öğretmenin ataması sonuçlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadelere yer verdi:

ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET'TE

Sevgili Öğretmenlerimiz,

Bugün, eğitim ailemize katılan 20.000 öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler.

Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum.

Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

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