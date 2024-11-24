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Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu.

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Bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araştırma sonucu cesedin, 21 Kasım'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Akif Kocaoğlu'na (34) ait olduğu tespit edildi.

Kocaoğlu'nun cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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