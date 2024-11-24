Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Verilen penaltı komediydi"
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla geçerken Mourinho'nun öğrencileri galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Spor yazarları, maçın başında verilen penaltıyla ilgili ne dedi?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Milli maç arası öncesi Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirirken maçın henüz maçında Fenerbahçe lehine verilen penaltı tartışmalara neden oldu. İşte spor yazarlarının Kanarya'nın kritik zaferine dair kaleme aldığı köşe yazıları...
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AHMET ÇAKAR-VERİLEN PENALTI KOMEDİYDİ
Fenerbahçe ilk yarım saat harika oynadı, 3 gol buldu, 'İş bitti' dedik ama ne olduysa bundan sonra oldu. Devre biterken Djiku kendi kalesine attı, ikinci yarının hemen başında da kaleci Livakovic'in hatalı çıkışından Kayserispor ikinci golü buldu. Tüm Fenerbahçeliler 'Rahat maç izleyecek miyiz?' derken, işler birden sıkıntı ve paniğe girmişken imdada En-Nesyri yetişti ve dördüncü golü atıp F.Bahçe'yi rahatlattı.
Dün gecenin altın isimleri tartışmasız Oğuz Aydın ve Mert Hakan… Fazla şans bulamayan bu iki yerli oyuncunun performansları sanırım Mourinho'nun da hoşuna gitmiştir. Dün geceki sonuç belki de Süper Lig'in en fazla skorlu maç olabilir. Kaçanları da ilave edersek pekala 10-15 gol olabilirdi.