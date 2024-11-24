Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah'ı dinlemedi fena dolandırıldı!

Gayet ciddi bir adam; “Ben, Aydın Belediyesi sekreteri. Engin bey, sizi biliyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor” dedi ve beni belediye başkanı diye bir adama bağladı.