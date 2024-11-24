Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah'ı dinlemedi fena dolandırıldı!
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıcılık şoku yaşadı. Aydın Belediyesi'nden aradığını söyleyen dolandırıcı, ünlü ismi kolayca tuzağa düşürdü. Engin Altan Düzyatan parasını nasıl kaptırdığını anlattı.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan nasıl dolandırıldığını anlattı. Aydın Belediyesi'nden aradığını söyleyen bir dolandırıcı belediye başkanının ismini kullanarak Düzyatan'dan sözde tekerlekli sandalye için para talebinde bulundu.
Talebi geri çevirmeyen Düzyatan, kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka numarasına yatırdığını söyledi.
Habertürk'ün haberine göre; Düzyatan, ''Ben çok kolay dolandırılıyorum. Bir gün eşim yanımdayken “Aydın Belediyesi'nden arıyoruz” diye bir telefon geldi.
Gayet ciddi bir adam; “Ben, Aydın Belediyesi sekreteri. Engin bey, sizi biliyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor” dedi ve beni belediye başkanı diye bir adama bağladı.