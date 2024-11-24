BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı. Erdoğan, "Milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal edenler başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle andı.

Abone ol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah'ı dinlemedi fena dolandırıldı!
Foto Galeri Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah'ı dinlemedi fena dolandırıldı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Canlı yayında olduğunu unutan Sergen Yalçın'dan olay hareket!
Canlı yayında olduğunu unutan Sergen Yalçın'dan olay hareket!
BAE'de perşembe gününden beri kayıp olan haham ölü bulundu
BAE'de perşembe gününden beri kayıp olan haham ölü bulundu
Yeni "DS 4 Pallas" Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
Yeni "DS 4 Pallas" Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
Emine Erdoğan: Öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor
Emine Erdoğan: Öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Yoğun kar yağışı! Konya'da yollar trafiğe kapandı, valilik duyurdu
Yoğun kar yağışı! Konya'da yollar trafiğe kapandı, valilik duyurdu
Bodrumspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Ege Bilsel, 4 yıl önceki paylaşımıyla gündem oldu!
Bodrumspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Ege Bilsel, 4 yıl önceki paylaşımıyla gündem oldu!
MEB'den yeni yönetmelik! Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor
MEB'den yeni yönetmelik! Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama
ATM'de unutmuş! Para çekmeye gelen kişi buldu
ATM'de unutmuş! Para çekmeye gelen kişi buldu