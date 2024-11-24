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MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu

MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına ilişkin konuştu.

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Semih Yalçın, "Bu çağrının temel gayesi terörü ülkemizin gündeminden sonsuza kadar kaldırmaktır. Şehit cenazelerine, anaların ağıtlarına son vermektir. Bu davete nasıl cevap verilirse verilsin, hangi cevap gelirse gelsin, devletimizin terörle mücadelesini tavizsiz sürdürülmesi noktasındaki azim ve kararlılığı asla değişmeyecektir. Teröristlerle asla müzakere edilmeyecek bilakis terörle mücadele amansız surette sürdürülebilecektir. 40 yıl sonra terör tamamen ortadan kaldırılacaktır." dedi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkanımızın duruşu ve MHP'nin tutumu, oy avcılığıyla ya da tribünlere oynamakla basite indirilecek bir mesele değildir. Bu iş, sanıldığından çok daha ciddidir. Herkes adımını ona göre atmalı ve ayağını denk almalı. Bu işin şakası yok. Bir gün sayın Genel Başkanımızın çıkıp bir grup toplantısında kimsenin söylemeyeceği bu teklifi, Türk halk oyuna yapabilmesinin ardında çok ciddi meselelerin olduğu bir gerçektir. Zikredilen ve ifade edilen budur. Bu gerçekliği, bu işaret edişi görmezden ve duymazdan gelen insanlara özellikle bunu ifade ediyorum. Herkes ayağını denk almalıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayı başında yaptığı Meclis grup toplantısında, İmralı Cezaevi'nde olan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti grup toplantısına gelerek "Terörün bittiğini" açıklaması yönünde çağrıda bulunmuştu.

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