BIST 1.431
DOLAR 9,31
EURO 10,85
ALTIN 531,21
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceği belirtildi

Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceği belirtildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in sözlerine atıf yapan Rus RIA haber ajansı, ABD yönetiminin F-35'lerin ardından F-16 satışlarını da dondurması halinde Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceğini söyledi.

Abone ol

RUSYA Federal Askeri Teknik İşbirliği Teşkilatı (FSMTC) Direktörü Dmitry Shugaev, RIA haber ajansına verdiği demeçte 'Türkiye'nin satın almaya karar vermesi halinde Rusya'nın Su-35 ve Su-57 avcı uçakları konusunda müzakere etmeye hazır olduğunu' belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuya ilişkin demecinde, "Süreç olumlu tamamlanmazsa Türkiye alternatifsiz değil. Eğer mecbur kalırsak Su-35 ve Su-57 defterleri her zaman açılabilir. Bir zafiyet oluşmaması için Türk savunma sanayii elinden geleni yapacak" dedi.

Erdoğan: F-16 satmayı teklif ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı açıklamada 'Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'nin kendilerine F-16 savaş uçakları satmayı teklif ettiğini' söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Son 11 yılda hangi ülke lideri Afrika'yı kaç kez ziyaret etti? İşte o liste
Son 11 yılda hangi ülke lideri Afrika'yı kaç kez ziyaret etti? İşte o liste
Milliyet'in acı günü! Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti: Hastalığı...
Milliyet'in acı günü! Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti: Hastalığı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu Fransız basınında! Övgüler sıraladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu Fransız basınında! Övgüler sıraladılar
TÜGVA'dan yeni açıklama: Asla kabul edilemez
TÜGVA'dan yeni açıklama: Asla kabul edilemez
Ispanaktan zehirlenmemek için bunlara dikkat! Eğer kökünde bu varsa sakın almayın!
Ispanaktan zehirlenmemek için bunlara dikkat! Eğer kökünde bu varsa sakın almayın!
Merinos ruhu yaşatılacak
Merinos ruhu yaşatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Togo'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Togo'ya geldi
Taksicilerden İBB'ye karşı hamle! İstanbul'da yeni dönem bugün başlamıştı: Artık...
Taksicilerden İBB'ye karşı hamle! İstanbul'da yeni dönem bugün başlamıştı: Artık...
Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'den kötü haber
Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'den kötü haber
Polonya ile AB arasında gerilim büyüyor şantaja izin vermeyeceğiz
Polonya ile AB arasında gerilim büyüyor şantaja izin vermeyeceğiz