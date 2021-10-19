Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceği belirtildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in sözlerine atıf yapan Rus RIA haber ajansı, ABD yönetiminin F-35'lerin ardından F-16 satışlarını da dondurması halinde Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceğini söyledi.

Abone ol

RUSYA Federal Askeri Teknik İşbirliği Teşkilatı (FSMTC) Direktörü Dmitry Shugaev, RIA haber ajansına verdiği demeçte 'Türkiye'nin satın almaya karar vermesi halinde Rusya'nın Su-35 ve Su-57 avcı uçakları konusunda müzakere etmeye hazır olduğunu' belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuya ilişkin demecinde, "Süreç olumlu tamamlanmazsa Türkiye alternatifsiz değil. Eğer mecbur kalırsak Su-35 ve Su-57 defterleri her zaman açılabilir. Bir zafiyet oluşmaması için Türk savunma sanayii elinden geleni yapacak" dedi.