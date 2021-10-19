Enflasyon rakamlarına göre 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü şimdiden 2022 için aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit sürecine çevrildi. Geçtiğimiz yıl yüzde 21'lik zam ile 2.825,90 TL olan asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar olacağı merak edilirken yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda ise ortaya 3 bin 500 liranın üzerinde bir rakam çıkıyor.

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Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; enflasyon oranı eylül ayında yüzde 19,58'e çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret en az 3.390 liraya yükselecek. Ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip yüzde 25 zam yapılması halinde ise yeni asgari ücret 3.550 lira civarında olacak.

Aralık ayında açıklanması bekleniyor

Kasım 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 21,56 artırılmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.