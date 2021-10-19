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Adana'da kurulacak tesiste kullanılacak propan gazı Cezayir'den sağlanacak

Adana'da kurulacak tesiste kullanılacak propan gazı Cezayir'den sağlanacak

CEZAYİR'in milli petrol şirketi Sonatrach, "Türkiye, Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem veriyor" açıklamasında bulundu. Adana'da kurulacak tesiste kullanılacak propan gazının Cezayir'den sağlanacağı ifade edildi. Petrokimya projesinin yatırım miktarının 1,7 milyar dolar olduğu belirtildi.

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CEZAYİR resmi televizyon kanalına mülakat veren Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, Adana Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde yapılacak projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkar, Türkiye'nin Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem verdiğini, bunun da polipropilen tüketen en büyük alanlardan birinde yer alan ülkenin ilk petrokimya projesi olmasından kaynaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyle ilgili anlaşma törenine katılımıyla siyasi açıdan Türk yönetiminin konuya büyük önem verdiğini gösterdiğini belirten Hakkar, petrokimya projesinin yatırım miktarının 1,7 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Hakkar, bu fabrikanın polipropilen üretim tesisinde kullanılacak propan gazının Cezayir'den sağlanacağını, bunun da Sonatrach tarafından uzun süreli pazarlamasının garanti edildiğini vurguladı.

Sonatrach Direktörü Hakkar, başında bulunduğu kurumun yıl sonunda gelirinin 33 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

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