BIST 1.430
DOLAR 9,31
EURO 10,84
ALTIN 529,45
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 19 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 19 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 360 bin 849 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ekim 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 352 oldu.

Bakan Koca'dan 3. doz çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz
Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz
Dışişleri'nden KKTC'ye karşı üçlü toplantıya tepki
Dışişleri'nden KKTC'ye karşı üçlü toplantıya tepki
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'ya FETÖ teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'ya FETÖ teşekkürü
Fransız basını: Türkiye dünyanın hayal ettiği silahı geliştirdi
Fransız basını: Türkiye dünyanın hayal ettiği silahı geliştirdi
Rusya doğal gaz arzını artırmanın karşılığında Kuzey Akım 2 onayı istedi
Rusya doğal gaz arzını artırmanın karşılığında Kuzey Akım 2 onayı istedi
Saadet Partisinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki geldi
Saadet Partisinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki geldi
Adana'da kurulacak tesiste kullanılacak propan gazı Cezayir'den sağlanacak
Adana'da kurulacak tesiste kullanılacak propan gazı Cezayir'den sağlanacak
Enflasyon rakamlarına göre 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Enflasyon rakamlarına göre 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceği belirtildi
Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 ve Su-57 satın alabileceği belirtildi