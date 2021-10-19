Türkiye 19 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 360 bin 849 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ekim 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 352 oldu.

Bakan Koca'dan 3. doz çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur" ifadelerini kullandı.

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