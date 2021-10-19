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Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz

Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Antwerp ile deplasmanda yapacağı maçın Belçika ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, 4 Kasım'da deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi’nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp’in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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