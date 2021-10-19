Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısının tarihini verdi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün geleceğine dair yaptıkları açıklamada üçüncü doz aşının önemine dikkat çeken Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu aktardı.

"Üçüncü doz enfeksiyonun tamamen önüne geçecek"

Şahin, ikinci doz aşının ağır koronavirüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak üçüncü doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı.

"mRNA aşıları kanserle savaşmak için geliştirildi"

Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken kanser aşılarının halihazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türeci, aynı teknolojiyi kullanan koronavirüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirildiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti.