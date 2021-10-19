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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'ya FETÖ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'ya FETÖ teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalar gerçekleştirdi. Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği katkıya Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu kapsamında Togo'ya geldi. Togo'nun başkenti Lome'de Togolu mevkidaşı Gnassingbe ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."

"Şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Koronavirüs salgını kapsamında mücadelemizi artırmak istiyoruz."

"Aşı bağışında bulunacağız. Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız. TOGO halkına teşekkür ederim. "

"Afrika ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, gördüğünüz gibi dün Angola bugün Togo yarın da Nijerya'ya geçeceğiz. Çok kısa bir süre sonra Afrika'ya tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim."

"Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."

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