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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi trafik kazası 50 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi trafik kazası 50 ölü

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'nin güneyinde bir kamyonun devrilip nehre düşmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

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ORTA AFRİKA'da yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi trafik kazası meydana geldi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri'ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde kazanın kamyonun nehir üzerindeki derme çatma köprüye girememesi ve devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Su altında kalan cansız bedenlerin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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