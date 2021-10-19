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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. Kartal, bu sonucun ardından puansız olarak son sırada kaldı. Sporting Lizbon ise ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 3. sıraya çıktı.

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4. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Ghezzal topa gelişine voleyle vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

5. dakikada Ghezzal sağdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

15. dakikada Sporting Lizbon öne geçti. Porro'nun sağ taraftan içeriye yerden sert ortasında Sarabia tek vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Inacio meşin yuvarlağı kafayla arkaya aşırdı, Coates altıpas içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

24. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Larin arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-1

27. dakikada Sporting Lizbon yeniden öne geçti. Portekiz ekibinin ilk goldeki gibi sağdan kullandığı köşe atışında Paulinho'nun arka tarafa gönderdiği topu Coates yine kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-2

38. dakikada Josef'in orta sahadan uzun pasında ceza sahası çizgisine yakın bir bölgede topu önüne indiren Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı köşe atışında Coates bir kez daha topa kafayı vurdu, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Daha sonra maçın hakemi Slavko Vincic, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Vincic penaltı kararı verdi.

44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Sarabia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Larin'in şutunda kaleci Adan gole izin vermedi.

67. dakikada Porro'nun sağdan ortaladığı topa arka direkte Paulinho kayarak vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

69. dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi kaleciden sıyrılarak dar açıdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Sporting Lizbon bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Paulinho'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu kontrol eden Porro'nun vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

89. dakikada Sporting Lizbon maçtaki dördüncü golünü buldu. Az adamla Beşiktaş savunmasını yakalayan Portekiz ekibinde ceza sahası dışında topu önünde bulan Paulinho'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4

Beşiktaş sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Beşiktaş: 1 - 4 :Sporting Lizbon

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 80 Kenan Karaman), Pjanic, Larin (Dk. 73 Gökhan Töre), Batshuayi

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal (Dk. 90+1 Neto), Porro, Nunes (Dk. 90+2 Bragança), Palhinha, Reis (Dk. 73 Esgaio), Sarabia (Dk. 84 Tomas), Paulinho, Gonçalves (Dk. 90+2 Nuno Santos)

Goller: Dk. 15 ve 27 Coates, Dk. 44 Sarabia (P), Dk. 89 Paulinho (Sporting Lizbon), Dk. 24 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Porro, Dk. 72 Inacio, Dk. 75 Feddal (Sporting Lizbon), Dk. 43 Vida, Dk. 47 Alex Teixeira, Dk. 58 Ghezzal, Dk. 90+4 Pjanic (Beşiktaş)

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