Facebook skandallar sonrası karar aldı! İsmini değiştirecek

Artık her gün insan hayatını etkileme gücüyle ilgili haberler çıkan ve son dönemlerde sanal dünya Metaverse hazırlığı içinde olduğu açıklanan Facebook ismini değiştirmeye hazırlanıyor.Abone ol
Son dönemde birçok skandal ve ifşanın ortasında kalan ve kamuoyunu tatmin edemeyen açıklamalarda bulunan Facebook ismini değiştirme kararı aldı.
Haber platformu Verge’de yer alan haberde Facebook’un çatı şirketinin adını değiştirmeyi ve bu sayede imajını düzeltmeyi planladığını aktardı. Sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus’u da barındıran şirketin aynı isimle olduğunu hatırlatan medya kuruluşu 28 Ekim’de yapılacak Connect isimli yıllık toplantıda şirketin adının da kamuoyuna duyurulacağının da altını çizdi.
Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.
Metaverse kuruyor 10 bin işçi alacak
Facebook’un kurucusu Zuckerberg ise sanal gerçeklik evreninin büyük savunucuları arasında yer alıyor. Sosyal medya devlerinden olan Facebook, Oculus'u satın aldıktan sonra yeni bir hedef belirledi. Sanal gerçeklik seti, Oculus Quest'i satışa sunan Facebook ayrıca Horizon adında bir sanal gerçeklik dünyası da geliştiriyor. Sanal evren kurmak istiyor Facebook sanal gerçeklikteki bu adımları bir sonraki seviyeye taşıyor. Şirket bir sanal evren kurmak istiyor. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamına geliyor.
10 bin işçi alacak
Bu dünyaya girebilmek için sanal gerçeklik gözlüğü gibi aletlere ihtiyaç duyulacak. Facebook sanal evrenin kurulması için Avrupa Birliği'nde atağa geçti. Şirket birlik içerisindeki ülkelerde toplamda 10 bin kişilik bir istihdam oluşturacak. Beş yıllık süre içerisinde oluşturulacak ekibin uzmanlaşmış mühendislerden oluşacağı belirtildi.