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Suriye'de Esed kontrolündeki Şam'da bombalı saldırı: 13 ölü

Suriye’nin Esed yönetimindeki başkenti Şam'da bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk gelen bilgilere göre 13 rejim askeri öldü.

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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam'da bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini iddia etti.

Haberde, 2 adet patlayıcıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Karşılık olarak sivillere saldırı

Son gelen habere göre Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine saldırı düzenlediği ve 10 sivil öldüğü, 35 sivilin yaralandığı açıklandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı.

AA muhabirinin ilçedeki hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.

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