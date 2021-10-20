Samsun'da 64 yaşındaki öğretmen derste kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi

SAMSUN’un Canik ilçesinde 64 yaşındaki öğretmen Selami Bozacı, sınıfta ders verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Canik İMKB Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak ders veren Selami Bozacı, 9. sınıflara ders verdiği esnada dersin bitimine 8 dakika kala fenalaştı. Durumu gören öğrenciler okuldaki öğretmenlere ve idarecilere haber verdi. Okula gelen 112 ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bozacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deneyimli öğretmenin hayatını kaybetmesi sevenlerini üzüntüye boğdu.