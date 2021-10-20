İstanbul'da çifte cinayetin sırrı çözülemedi! Kocası karısından önce öldürülmüş

Polis ekipleri Beyoğlu ve Fatih’te otelleri bulunan Nuri Yıldız’ın Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Sevgi Sokak’taki evine gitti. Kapıyı açan olmadı. Komşular evde bağırtı sesleri geldiğini daha sonra da biri kapüşonlu, biri şapkalı iki kişinin kaçtığını anlattı.