İstanbul'da çifte cinayetin sırrı çözülemedi! Kocası karısından önce öldürülmüş
AVCILAR’da otel sahibi Nuri Yıldız’ın otomobilde, eşi Esra Yıldız’ın ise evde öldürülmesiyle ilgili polis iki kişinin peşinde. Adli Tıp ise Nuri Yıldız’ın karısından önce öldürüldüğünü ortaya çıkarttı.
İstanbul'da 10 Ekim pazar günü saat 03.00 sıralarında, TEM yolu Esenyurt-Haramidere Kavşağı’nda bir otomobilde yangın çıktı. Ön camı ve şoför tarafındaki kapı camı kırılmış otomobilde kan izleri vardı. Kontak anahtarı ise üzerindeydi. 34 KA 976 plakalı otomobilin Nuri Yıldız’a ait olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri Beyoğlu ve Fatih’te otelleri bulunan Nuri Yıldız’ın Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Sevgi Sokak’taki evine gitti. Kapıyı açan olmadı. Komşular evde bağırtı sesleri geldiğini daha sonra da biri kapüşonlu, biri şapkalı iki kişinin kaçtığını anlattı.
Eve çilingir yardımıyla giren polisler Nuri Yıldız’ın eşi Esra Yıldız’ın kanlar içindeki cesedini buldu. Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kilitli olmayan kapıda herhangi bir zorlama izi de yoktu.
Senaryoyu çökerten ceset
İlk değerlendirmelere göre, Nuri Yıldız’ın eşini öldürdükten sonra kaçtığı ve ortadan kaybolmak için otomobilini ateşe verdiği düşünüldü. Ancak 14 Ekim gecesi Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.