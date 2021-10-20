Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Fahrettin Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurulun toplantısı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.