Fenerbahçe'den ilginç protesto Trabzonspor maçı yayınını 23. dakikada kesti!

FB TV'de; 3-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin tekrar yayını, Kim Min Jae'nin kırmızı kart gördüğü dakikada yayını keserek "Bu yaşananlar futbol değildir" mesajı verildi

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Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılırken Kim Min Jae’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Güney Koreli savunmacının 23. dakikada kırmızı kart görmesiyle kalan dakikaları 10 kişi oynayan sarı lacivertliler, maç sonunda hakem Ali Şansalan’ı suçladı. Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçında yaşananlara dair tepkisini FB TV’den de devam ettirdi.

Sarı lacivertli kulüp, gece 00.00’da Trabzonspor maçının yayınlanacağı duyurdu. Yayın başladıktan sonra 23. dakikada Kim Min Jae’nin kırmızı kart görmesiyle yayın kesildi ve ekrana bir bildiri yansıtıldı.

Ekrana gelen yazıda, "Maç yayını sona ermiştir! Maçın 23. dakikasından sonrasında bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir" ifadeleri yer aldı.

"Futbol maçı değil bir film izledik"

Daha sonra canlı yayına bağlanan Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik, “Bir ilki yaşıyoruz. Bu akşam kendi kanalımızda ilk kez kendi takımımızın maçını yarıda kestik. Bizim için maç adaletin bittiği yerde bitmişti. Camia olarak bu maça dair tavrımızın kararlılıkla devam edeceğini vurgulamak istiyoruz. Bu maçı 23. dakikada kestik. Çünkü, 23. dakika itibarıyla iki takım arasında gerçekleşen bir maç olmaktan çıkmıştı. Bir futbol maçı değil senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik” ifadelerini kullandı.