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Endonezya’da 8 yaşındaki çocuğu timsah yuttu

Endonezya’da 8 yaşındaki çocuğu timsah yuttu

Endonezya’da arkadaşlarıyla nehirde oynayan kız çocuğuna timsah saldırdı ve yuttu. 8 yaşındaki çocuğun kalıntılarına günler sonra ulaşıldı.

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Endonezya’nın Buru Adası'nda 8 yaşındaki kız çocuğu timsahın saldırısına uğradı. Saldırı, Suci Ramadhani adlı kız arkadaşlarıyla birlikte nehirde oynarken meydana geldi.

2 gün sonra bulundu

Newsweek'te yer alan habere göre bölge sakinleri kısa sürede olay yerine geldi ve timsahı mızrakla bıçakladı. Ancak timsahın midesini kestiklerinde kızın kalıntılarının içeride olmadığı fark edildi.

Küçük kızın kalıntıları olaydan 2 gün sonra bulundu.

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