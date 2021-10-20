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Hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü! Denizlerde bolluk var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü! Denizlerde bolluk var

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından son günlerde hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda kilosu 30-40 lira arası satılan hamsi 10 liraya kadar düştü.

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Son dönemlerde denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlere göre başta hamsi olmak üzere birçok balığın kilogram fiyatı tezgahlarda uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. Kilosu 30 ile 40 lira arası satışa sunulan hamsi bugün tezgahta 10 liraya kadar düştü. Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, hamsi fiyatlarının düşmesiyle ilgili denizlerin tükenmeyen madenler olduğunu ifade ederek, “Müsilaj geldi balık bitti diyerek yanlış bilgi ile halkımızı kötü yönlendirmeye çalışanlar olmuştu. Balık adres sormaz gördüğünüz gibi bugün balık bolluğu var ve fiyatlar neredeyse 4 -5 sene önce satışa sunduğumuz fiyatlara kadar geriledi. Hamsi 10 liraya kadar düştü. İstavrit 20 lira, lüfer 5 sene önce 50 - 60 lira arasında satılıyordu bugün ise 30 liraya satılıyor” dedi.

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