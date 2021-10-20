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Tekirdağ'da 70'lik dededen iğrenç olay! 2 kız çocuğu her şeyi anlattı: Mahalle karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da 70'lik dededen iğrenç olay! 2 kız çocuğu her şeyi anlattı: Mahalle karıştı

TEKİRDAĞ'da iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan 70 yaşındaki S.E. adlı şüphelinin, 11 yaşındaki S.Ç. ve 13 yaşındaki A.M. adlı iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Küçük kız çocuklarının durumu ailelerine anlatması üzerine mahallede hareketli saatler yaşandı.

Şüpheliye ve şüpheliye ait dükkâna saldıran kız çocuklarının yakınları, iş yerinin camlarını kırdı. Olay yerine hızlıca intikal eden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak olası bir faciayı da önledi. Cinsel taciz vakası toplumsal bir olaya dönüşmeden güvenlik güçlerince müdahale edildi.


Çocuğun yakınları tepki gösterdi
Şüpheli şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sorgusu devam eden şüphelinin karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Diğer taraftan, tacize uğradığı öne sürülen küçük kız çocuklarının yakınları ise sosyal medya üzerinden tepkilerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.

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