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Gökhan Güney çocukları kaç tane Selim Güney ölümü

Gökhan Güney çocukları kaç tane Selim Güney ölümü

Arap asıllı olan besteci, söz yazarı ve şarkıcı Gökhan Güney'in hayatı merak konusu oldu. Yeşilçam'dan günümüze birçok filmde rol alan Gökhan Günay unutulmaz aşk şarkılarına da imza atmıştır. 67 yaşında olan Gökhan Güney aslen Hatay Reyhanlı doğumlu. İşte Gökhan Güney'in eşi ve çocuğu hakkında merak edilenler...

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Birçok şarkıya söz yazan, besteci ve unutulmaz şarkılara imza atan Gökhan Güney'in hayatı merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Gökhan Güney zaman zaman televizyon programlarına konuk oluyor. Arap asıllı olan Gökhan Güney 7 kardeşin en küçüğü ve 66 yaşında. 2 çocuk babası olan Gökhan Güney'in 40 yaşındaki oğlu Selim Güney vefat etti. 

Oğlu Selim Güney neden öldü:  40 yaşındaki Selim Güney 1.5 yıldır mide kanseri ile amansız bir savaş veriyordu. 2017 yılında vefat etti. 

Gökhan Güney kimdir: Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney’in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul’a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa’da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul’a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında ‘Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.

Yeşilçam’da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80’li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.

2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış , daha sonra da devretmiştir.

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