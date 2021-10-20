Abdulkadir Selvi: Kemal Kılıçdaroğlu özgüven zehirlenmesi yaşıyor! İktidar olursa maazallah...

Abdulkadir Selvi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarını ortaya atarak hata yaptığını söyledi. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun memurları da tehdit ettiğini öne sürdü.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik yaptığı "kanunsuz emirlere uymamaları" çağrısına ilişkin olarak, "Muhalefet şimdiden tehdit etmeye başlarsa yarın hasbelkader iktidar olsalar maazallah ne yaparlar? Sırrı Süreyya Önder’in dediği gibi, 'Kör bıçakla bekliyorlar' durumu. AK Parti ne kadar istese de CHP zihniyetinin değişmediğini böyle güzel anlatamazdı. O nedenle Kılıçdaroğlu’na bir teşekkür borçlular" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlayan iki ekip olduğunu belirtti ve "Biri başarılı bulduğum videoları hazırlayanlar. Diğeri ise daha üstte bir strateji ekibi. Cumhurbaşkanı adaylığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçmesi için taktikler veriyorlar. Başarılı da oldular. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan 7-8 basamak aşağıda çıkan Kılıçdaroğlu, hızlı bir tırmanışa geçti. Liderleri hazırlayan ekiplerinin olması, onların akil insanlardan oluşması kadar güzel bir şey yok. Ecevit’i ortaya çıkaran “Mülkiyeliler” olarak bilinen ekipti. Buraya kadar bir sorun yok. Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun söylemi değişti, yürüyüşü değişti. Daha çok emir kipiyle konuşmaya başladı. Ama bir noktadan sonra özgüven zehirlenmesi işaretleri vermeye başladı. Son haftada iki büyük hata yaptı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak siyasi cinayetler iddiasını ortaya atarak hata yaptığını öne süren Selvi, şunları kaydetti:

"Siyasi cinayetler iddiasını ortaya attı. Ancak savcılık bilgi vermeye davet edince gitmedi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesinin alınmasını istedi. Madem siyasi cinayetler gibi bir tehlikeye işaret ediyorsun, savcılar harekete geçmeden önce sizin harekete geçmeniz gerekiyordu. Şartlı olur mu? Elinizdeki istihbarat neyse savcılarla paylaşırsınız. Yok eğer Erdoğan’ın konuşmalarını kaynak gösterecekseniz bunu söylersiniz. Bu ülkede başbakanlara suikast düzenlendi. Siyasi cinayetler dediğiniz çocuk oyuncağı mı?"

'Memurları tehdit etti'

Abdulkadir Selvi, Kılıçdaorğlu'nun memurları tehdit ettiğini de iddia etti ve "Memurları tehdit etti. Dün CHP grubunu izledim. Aynı tehditlerini sürdürdü. Belli oldu Kılıçdaroğlu seçim kazanmak istemiyor. Tehdit ettiğin insanlar sana oy verir mi? Kılıçdaroğlu’nu dinlerken AK Parti’ye çalışıyor diyemeyeceğim ama bu üslubuyla İYİ Parti’ye hizmet ediyor diye düşündüm. Tehdit dilinin CHP’ye kazandırmayacağı kesin. Zaten geniş kitleler CHP’ye ürkek bakıyor. Bu üslup, CHP hafızasının tazelenmesine, eski korkuların ortaya çıkmasına ve geniş kitlelerin CHP’den uzak durmasına yol açar. AK Parti’den kopan kararsızlar kendilerini tehdit eden CHP’ye niye gitsin? Kılıçdaroğlu, 18 Ekim’i bir milat olarak ilan ettiğini, devlet memurlarından bu tarihten itibaren verilen kanunsuz emirleri yerine getirmemelerini ve hırsızlığa bulaşmamalarını istediğini söyledi" dedi.