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Çektiği halay olay olan Ertuğrul Özkök meydan okudu! Şimdi sırada 'Karadeniz horonu' var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır'da gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektikleri görüntüleri gelen eleştirilere yanıt verdi. Özkök, 'Sen Monşer’sin. Halay çekerek gözümüze giremezsin'" diyenlere Karadeniz horonu da oynayacağını yazarak meydan okudu...

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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır'da gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektikleri görüntüleri gelen eleştirilere yanıt verdi. Özkök, "Tamam halay çektim ama ‘Gak cuk gubarak’ demem" düşüncesini dile getirdi. Özkök yazısında şunları dile getirdi:

Sen halktan kopuk bir Monşer’sin. Halay çekerek gözümüze giremezsin' Ne güzel değil mi... Onlar hep 'halk' Bense hep 'halktan kopuk' Bir nevi it kopuk yani...

Ben ilk defa halk oyunu oynamıyorum... Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şahidimdir... Onunla “Nazilli zeybeği” oynadım. Halayımdan şikâyetçi olanlara kötü bir haberim var.

Nazilli zeybeği, Erzurum barı, Diyarbakır halayı... Yani futbol deyimi ile 'Hat trick' yaptım. Şimdi sırada 'Karadeniz horonu' var...

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