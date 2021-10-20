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Litre fiyatı 2 bin TL'den başlıyor! Bursa'da gram gram satılıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Litre fiyatı 2 bin TL'den başlıyor! Bursa'da gram gram satılıyor

Elde etmesi zahmetli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor.

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Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbî yağlar birçok hastalık için kullanılıyor. Bu şifalı yağların fiyatının yüksek olmasının sebebi ise, 1 ton üründen 1 litre yağ çıkması. Bitkisel tedavi maksadıyla kullanılan aromatik yağlar, fiyatları yüksek olmasına rağmen rağbet görüyor. Vatandaşlar, litre fiyatları 2 bin 500 lirayı bulan bu yağları gram gram alıyor.

1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, "Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Badem ve çörek otu yağının litresi 300 lira. Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.

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