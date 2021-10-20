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Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve uygulamaları kayıt altına alacak. Zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla kameralar kayıt alacak.

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Güngören Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla zabıta ekiplerinde yaka kamerası ile kayıt alma sisteme geçti. Zabıta Müdürlüğü, denetim ve uygulamalarda görüntü ile birlikte ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başladı.

İlçede devriye görevi yapan zabıtalar, pazaryeri başta olmak üzere denetlemelerde kullandıkları kameralarla iletişimin daha sağlıklı kurulmasını sağlayacak. Zabıtalar yakalarında ses ve görüntü kaydı yapan kameralar sayesinde görevlerini şeffaflık ilkesine uygun şekilde icra etmeye devam edecekler. Uygulama esnasında zabıta ekiplerinin yakasında görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair uyarı notları vatandaşlar tarafından görülebilecek şekilde takılı bulunacak.

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