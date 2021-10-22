Türk halkı yiyemiyor! Bu iki ligde dibi gördü obezite liginde şampiyon oldu!

Türkiye Avrupa'nın en az balık ve kırmızı et tüketen ülke olması durumuyla obez ülkeler liginde birinci sıraya yükseldi.

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Avrupa ülkeleri arasında en az kırmızı et ve deniz ürünleri tüketen Türkiye 'obez ligi'nde ise lider durumda. Avrupa'da denize kıyısı olmayan birçok ülke bile Türklerden daha fazla balık yiyor. Hürriyet gazetesi bu rakamları uzmanları sordu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre Türkiye, Avrupa'da en az Balık tüketen ülke.

FAO'nun son verilerine göre; yılda kişi başı ortalama 5 kilogram balık tüketen Türkiye, Avrupa Balık Ligi'nde son sıralarda bulunuyor.

Listenin başında İzlanda var

Yıllık Deniz Ürünleritüketiminde ise 92 kilogram ile İzlanda zirvede. İzlanda'yı 57 kilogram ile Portekiz, 51 kilogram ile Norveç, 42 kilogram ile İspanya, 34 kilogram ile İsveç izliyor.

En az Balkan ülkeleri

Listeye göre "balığı en az seven" ülke Türkiye. Türkiye'yi diğer Balkan ülkeleri izliyor. Arnavutluk yılda 9 kilogram, Romanya 8 kilogram, Bulgaristan 7 kilogram; Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Macaristan ise 6 kilogram deniz ürünü tüketiyor.

Kırmızı ette durum farksız

FAO'nun "kırmızı et tüketimi" verilerinde de benzer bir tablo gözleniyor.

İspanya kişi başı 99 kilogram ile Avrupa'nın en çok kırmızı et tüketen ülkesi. İspanyolları; 95 kilogram ile Portekiz, 91 kilogram ile İzlanda, 88 kilogram ile Polonya ve 87 kilogram ile Avusturya izliyor.

Türkiye ise Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Moldova ile birlikte yıllık kişi başı 39 kilogram tüketim ile en az kırmızı et yiyen ülkeler arasında.

Obezite liginde zirvedeyiz

En az balık ve kırmızı et yiyen Türkiye, 'Avrupa Obezite Ligi'nde de zirvede bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Türklerin yüzde 32,1'i obez.

Türkiye'yi yüzde 27,8 ile İngiltere, yüzde 25,3 ile İrlanda, yüzde 26 ile Çekya, yüzde 26,4 ile Macaristan ve yüzde 26,3 ile Litvanya izliyor.

Az balık çok obezite

İlginç noktalardan birisi de az deniz ürünü tüketen ülkelerde obezite oranının yüksek olması.

Tabloyu yorumlayan Uzman Diyetisyen Tuğba Kumaş dikkat çeken tespitlerde bulundu. Balık başta olmak üzere deniz ürünlerinin, vücut dokularının korunması ve gelişmesi için gerekli tüm aminoasitleri içeren; sindirilmesi ve kullanımı yüksek olan zengin bir protein yapısına sahip olduğuna dikkat çeken Kumaş şunları söyledi:

-"150 gram balık eti tüketen bir birey günlük protein gereksiniminin yüzde 60’ını karşılayabilmektedir. Balık, B ve D vitaminleri ve kalsiyum, iyot, fosfor, selenyum, potasyum, çinko, demir, magnezyum minerallerini içerir. Protein dahil içerdiği tüm besin ögelerinin biyoyararlılığı yüksektir."