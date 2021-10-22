Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Soros’la masaya niçin oturduğunu açıklasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ile ilgili “Soros artığı” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Siz Soros’la hangi gerekçeyle fotoğraf çektirdiniz ve aynı masaya oturdunuz? En büyük Sorosçu Erdoğan’dır. Soros’la masaya oturdu. Onunla kim bilir ne pazarlıklar yaptı?" diye yanıt verdi.

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Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşla buluşmak üzere Kars’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada T24’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ile ilgili “Soros artığı” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “En büyük Sorosçu Erdoğan’dır” yanıtını verdi.

"Soros’la masaya niçin oturduğunu açıklasın"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısına verdiği "Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" yanıtıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Gazeteci Erdoğan’a şu soru soruyu sordu mu acaba? Siz Soros’la hangi gerekçeyle fotoğraf çektirdiniz ve aynı masaya oturdunuz? En büyük Sorosçu Erdoğan’dır. Soros’la masaya oturdu. Onunla kim bilir ne pazarlıklar yaptı? Erdoğan’ın, Soros’la masaya niçin oturduğunu, hangi gerekçeyle oturduğunu çıkıp millete anlatması lazım. Dışarıdan Türkiye’ye müdahaleyi doğru bulmam. Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz. Nitekim bu ülkeye demokrasiyi ilk seçimlerde getireceğiz. Bunu bütün dünya, batısı da doğusu da bu gerçeği görecekler.”