Faiz indirimi sonrası teknik analist Tunç Şatıroğlu isyan etti! 'Bu yapılan bir zulümdür'

MERKEZ Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimine finans piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan da itiraz geldi. Bu indirimin daha fazla zam olduğunu, sadece küçük bir ciddi zenginleşeceğini belirten Şatıroğlu, John Maynard Keynes, Margaret Thatcher ve Milton Friedman'ın enflasyonla ilgili tespitlerini peş peşe paylaştı.

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Finans piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi kararının ücretli ve emekliye yapılan bir zulüm olduğunu söyledi. Enflasyonun sebebiyle ilgili çarpıcı sözleri hesabına taşıyan Şatıroğlu'nun kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Bu karar insanlara yapılan bir zulümdür

- Bu faiz indirimleri daha fazla zam yani ücretli ve emeklinin alım gücünün daha da düşmesi demektir. Ancak küçük bir kısım da ciddi zenginleşecektir. Zaten alım gücünün çok düştüğü bu ortamda bu insanlara yapılan bir zulümdür. Artık zulmü savunanları doğrudan engelleyeceğim.

Halk fakirleşirken birileri zenginleşecek

- Halkın fakirleşmesini ama birilerinin zengin olmasını savunacak kadar alçalanlarla hiç tartışmaya girmeyeceğim. Doğrudan engelleyip geçeceğim. Zalimlerden yana olan değersiz fikirlerini kendilerine saklasınlar.

Enflasyonla ilgili çarpıcı tespitler

Tunç Şatıroğlu, John Maynard Keynes, Margaret Thatcher ve Milton Friedman'ın enflasyonla ilgili tespitlerini peş peşe paylaştı. İşte o paylaşımlar...

- Bir hükümet enflasyon sürecini devam ettirerek vatandaşlarının servetinin önemli bir kısmına gizlice ve fark edilmeden el koyabilir. (John Maynard Keynes)

- Enflasyon, işsizliğin ebeveyni ve para biriktirenlerin görünmeyen hırsızıdır. (Margaret Thatcher)

- Enflasyon parasal bir olgudur. Merkez bankası tarafından yapılır veya durdurulur. (Milton Friedman)