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Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Altay Bayındır'a 1, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Altay Bayındır'a 1, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabındaki açıklamalarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Osayi-Samuel'e 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altay Bayındır da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Kurul, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un statlarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​belirli bloklardaki taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin 13 bin, Antalyaspor Kulübü 9 bin, Adana Demirspor Kulübü de 32 bin lira para cezası aldı.

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