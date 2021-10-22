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Uni-Calomın İkincil Element Katkılı Organomineral Sıvı Gübre ile Meyve Kalitesini Artır

Uni-Calomın İkincil Element Katkılı Organomineral Sıvı Gübre ile Meyve Kalitesini Artır

Unisalver Bitkilerin en çok kullandığı 3. element olan kalsiyum, genç dokuların düzgün ve sağlıklı gelişimini destekler.

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Özellikle renklenme ile birlikte kaliteli ve sağlam meyve oluşumu için kalsiyum kullanımı gereklidir. Protein oluşumunda ve karbonhidratların taşınmasında önemli olan kalsiyum aynı zamanda bitki hücre duvarının tamamlayıcı bir parçasıdır. 

Bitkinin Kalsiyum İhtiyacını Karşılar

Kalsiyumun bitki için birçok faydası vardır özellikle toprak pH'ını ayarlar, kök gelişimi, çimlenme ile mikrobiyal aktiviteyi artırarak kökleri güçlendirir ve kök salgıları üzerinde etkili olur. 

Bitkinin kalsiyum ihtiyacını karşılamak için Unisalver tarafından üretilen ikincil element katkılı organomineral sıvı gübre Unı Calomın, ürün periyodu içerisinde 4 ila 5 kez uygulanır. Hem meyve hem sebze hem de tarla bitkileri için kullanıma uygun olacak şekilde üretilen gübre, bitki besin elementlerinin alımını artırır. 

Meyve Kalitesi Artar

Meyve gelişimi ve depolanmasında oldukça büyük bir öneme sahip besin elementi olan kalsiyumdan fakir topraklarda ürün yetiştirilmesi sıkıntılıdır. Çünkü kalsiyum toprakta tuz yapan iyonları ayrıştırır ve toprağın tuzluluğunu azaltarak az ürün elde etmeye neden olur. 

Bitkide gelişimin erken döneminde ve çiçeklenmeden önce kullanılan organomineral gübre Uni-Boramin kalsiyum ve borun sinerjik etkisinden yararlanmak için uygulanır. Kalsiyumu taşımada etkili olan meyve döneminde uygulanan ürün, kalsiyumun meyveye geçişini hızlandırır ve böylelikle meyve kalitesi artar aynı zamanda toksik maddelerin çökelmesine yardımcı olur.

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