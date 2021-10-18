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Otomobil sahiplerine kötü haber! Motorine 23 kuruş zam geldi

Otomobil sahiplerine kötü haber! Motorine 23 kuruş zam geldi

Motorin fiyatına 16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam yapılmıştı. Gelen son dakika haberine göre motorine 23 kuruş daha zam geldi. Gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı bildirildi.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompaya yansıyacak. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

2 haneli fiyatlar için panolar değişiyor

Akaryakıt istasyonu işletmecisi Mehmet Ali Şanver, sektörde, akaryakıttaki fiyat artışlarının süreceğinin konuşulduğunu belirterek “Yakın zamanda iki haneli olması beklenilen fiyatlar için pano değişikliği yapılıyor” dedi. 

Şanver, “Son yapılanlar ve beklenen zamlar gerçekleşir ve akaryakıtta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de geri getirilirse pompaya yansıyan toplam artış yaklaşık yüzde 50’ye yakın olur” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam gelmiş son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 7.53’ten 7.94 liraya, Ankara’da 7.61’den 8.02 liraya, İzmir’de 7.62’den 8.03 liraya yükselmişti. Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükselmişti.

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