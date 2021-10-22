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Fahrettin Koca açıkladı: Aşı yaptırıp Covid'e yakalanan var ama...

Fahrettin Koca açıkladı: Aşı yaptırıp Covid'e yakalanan var ama...

Aşı yaptırdığı halde koronavirüse yakalananlarla ilgili iddialara Bakan Koca noktayı koydu. Koca, aşı yaptırdığı halde hasta olanların 'Keşke aşı olmasaydım' demediğini vurguladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.

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