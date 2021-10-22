Fahrettin Koca açıkladı: Aşı yaptırıp Covid'e yakalanan var ama...

Aşı yaptırdığı halde koronavirüse yakalananlarla ilgili iddialara Bakan Koca noktayı koydu. Koca, aşı yaptırdığı halde hasta olanların 'Keşke aşı olmasaydım' demediğini vurguladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.