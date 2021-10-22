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Erzurum'da iğrenç olay! ‘Bana telefonumu getir’ deyip kabusu yaşattı: Bir gün arayla...

Erzurum'da iğrenç olay! ‘Bana telefonumu getir’ deyip kabusu yaşattı: Bir gün arayla...

ERZURUM’un Çat ilçesinde iddiaya göre arkadaşının babası tarafından istismara uğrayan kız çocuğunun davası görüldü. Davada iddiaya göre kız çocuğunu istismar eden sanığa yurt dışı yasağı verilirken, duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi.

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Olay, 1 Mart 2021 tarihinde Çat ilçesinde meydana geldi. Çat'ta ikamet eden D.K. (17) arkadaşını görmek için evine gitti. Arkadaşını evde bulamayan D.K., arkadaşının annesi ve babası ile çay içmek için evin içine girdi. İddiaya göre arkadaşının annesi çay içtikleri sırada yanlarından ayrılması üzerine arkadaşının babası Y.T. (51), D.K.’ye yakınlaşarak dokunmak suretiyle kendisine istismarda bulundu.

D.K. durumdan rahatsız olarak evine döndü. Ertesi gün arkadaşının annesi D.K.’yi kendisine yardım etmesi için evlerine davet etti. Evde Y.T., D.K.’ye ‘bana telefonumu getir’ demesi üzerine, D.K. telefonu verdiği sırada Y.T., yine D.K.’ye dokunmak suretiyle istismarda bulundu. Durum üzerine D.K. emniyete ve savcılığa giderek Y.T. hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’dan suç duyurusunda bulundu.


Suçlamayı kabul etmedi
Konuya ilişkin Çat Adliyesi’nde görülen davaya UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin Erzurum Temsilciliği avukatları ve gönüllüleri de katıldı. Davada Y.T. savunmasında, D.K.’yi kızından ayırt etmediğini, hiçbir zaman o gözle bakmadığını ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

"Ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildi"
Hazırlanan iddianamede, “Her ne kadar şüpheli alınan ifadesinde atılı suçlamayı kabul etmese de, mağdurun kendi iffet ve onurunu ilgilendiren bir konuda şüpheliye iftira atması için herhangi bir nedeninin bulunmadığı, şüpheli ile müşteki arasında daha önceye dayalı husumetin bulunmadığı, mağdur beyanlarının çelişkisiz ve tutarlı olmasından, şüphelinin savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik olduğu yönünde kanaatin oluştuğu, dosya kapsamında şüphelinin müştekiye yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı, şüphelinin eylemini bir gün arayla gerçekleştirdiği bu nedenle her iki eylemi açısından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

"Kimse çocuklarımıza dokunamaz"
Sanığa yurtdışı çıkış yasağı verilen duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi.
Duruşma çıkışında açıklama yapan UCİM adına davaya katılan Erzurum İl Sorumlusu Av. Hilal Genç, “Kahraman çocuğumuz başına gelenleri korkmadan anlattı. Adalete olan inancımız tam. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. 9 Aralık günü yine burada Çat Adliyesi’nde hem kahraman çocuğumuzun hem de kahraman ailesinin yanında olacağız. Kimse çocuklarımıza dokunamaz. Bunun için mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi.

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