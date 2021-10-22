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KKTC'yi karıştıran kasetler! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk kez konuştu: Çok üzgünüm

KKTC'yi karıştıran kasetler! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk kez konuştu: Çok üzgünüm

KKTC, Başbakan Ersan Saner ve Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'ya ait olduğu iddia edilen kaset skandalıyla sarsılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sızan görüntülerle ilgili "Çok üzgünüm" dedi.

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KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner ve Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'ya ait olduğu öne sürülen videoların yayımlanmasından sonra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan ilk açıklama geldi.

Yeni hükümet için UBP kurultayını bekliyorum

Cumhurbaşkanı Tatar “Sayın Başbakan istifasını sundu. Hükümeti kurmak için hangi partiye yetki vereceksiniz” sorusunu şu cevabı verdi: “Hükümet kurmak için bir partiye yetki veremiyorum çünkü Meclis’te güvenoyu alacak bir parti yok. O yüzden Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultayını bekliyorum.”

Çok üzüldüm, her şey yolunu bulur!

Başbakan Ersan Saner ve Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'ya ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin de ilk kez konuşan Tatar, “Çok üzüldüm. Her şey yolunu bulur” diye konuştu.

Sedat Peker mi sızdırıyor?

Sedat Peker’in kontrol ettiği iddia edilen bir Twitter hesabı KKTC Başbakan’ı Ulusal Birlik Patisi Genel Başkanı Ersan Saner’in görüntülerini yayımladı. Peker de bu videoların reklamını yaptı. Aynı hesap Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı ile ilgili de video paylaşımları yaptı. Görüntüler büyük gürültü kopardı.

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