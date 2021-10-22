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Bakan Fatih Dönmez: Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk

Bakan Fatih Dönmez: Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de düzenlenen Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Dönmez şunları kaydetti:

-"Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz bugün toplam kurulu gücümüzün yarısından fazlası, yüzde 53 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu oran son 20 yılda 4-5 kat artarak bu seviyelere ulaştı."

-"Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüzün seviyesi de yüzde 65'ler civarında"

-"Denizli, Malatya, Şanlıurfa Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir belediyelerimize toplam 7,6 megavatlık 5 adet güneş santrali ve 1 hidrolik santrali kurulumunu da tamamladık"

- "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız"

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