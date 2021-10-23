Ünlü oyuncu Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmenini öldürdü
ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust filminin çekimi sırasında 40 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdü. Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.
Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çekimleri ABD’nin New Mexico eyaletinde süren Rust filminin setinde inanılmaz olay. Filmde “Harland Rust” karakterini canlandıran Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı.
ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
ABD polisi olayla ilgili henüz net bir açıklama yapmazken, yetkililer dehşetin kameralar kayıttayken yaşandığını belirtti.