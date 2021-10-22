Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten tedirgin eden yeni varyant açıklaması: Bulaşıcılığı çok yüksek

TÜRKİYE’de vaka sayıları 30 binlerde seyrediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, salgında gelinen son durumu ve dünyada endişeye neden olan yeni AY 4.2. varyantına ilişkin konuştu. Tükek, ''Açıklanan bir varyant bulaşıcılığı çok daha yüksek, onun ülkemize gelmesiyle olay değişebilir" dedi.

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Türkiye'de corona virüs vaka sayıları 30 binlerde... Uzmanlar her fırsatta aşının önemine dikkat çekerken milyonlarca insan henüz aşı olmadı. İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek salgında son durumu değerlendirirken genç gruba da aşı çağrısında bulundu. Tükek, yeni varyantın Türkiye'de yüksek vakalara neden olabileceğini belirtirken, yoğun bakımlarda doluluk gözlemlemediğini belirtti.

Yoğun bakımlardaki son durum

Salgında gelinen son durumu değerlendiren Tükek, şöyle konuştu: ''Pandemiyle alakalı stabil bir dönemdeyiz şu anda 30 binli rakamların etrafında dönen bir şey. Ekim ayının da ilerlemesiyle bu rakamın artacağını öngörüyorduk ancak şu anda nispeten daha ortada gidiyor. Vaka sayısında çok büyük artış görmüyoruz. Dolayısıyla hastanelere yansıyan da bir artış yok. Söylenildiği gibi yoğun bakımların çok dolduğu falan biz gözlemlemiyoruz."

İstanbul'da yüz binde 200'ler civarında

"İstanbul tabi böyle, Anadolu’da farklı olabilir. Çünkü Anadolu’da bazı yerler yüz binde 500’ü aşmış durumda illerimiz var. Tabi vaka sayısı ne kadar çok olursa yoğun bakıma giden hasta da o kadar oluyor. İzlediğimiz kadarıyla uzun bir zamandan beri İstanbul yüz binde 200’ler civarında seyrediyor. Batı illerinde daha da düşük rakamlar var, toplumun batı kesiminde kurallara daha iyi uyulduğu için olsa gerek vaka sayısında bir artış görmüyoruz, stabil gidiyor. Doğu illerine baktığımız zaman gerçekten yüz binde 500’ü geçen illerin olduğu hatta kızaran illerin de olduğunu görüyoruz maalesef.''

“Bulaşıcılığı çok daha yüksek''

Ortaya çıkan yeni varyantın Türkiye’ye gelmesiyle vaka sayılarının olumsuz etkilenebileceğini belirten Prof. Dr. Tükek, “Açıklanan bir varyant bulaşıcılığı çok daha yüksek onun ülkemize gelmesiyle olay değişebilir. Hele kapalı ortamlarda korumasız alandayız hiçbir kısıtlama yok çok daha yüksek bir vaka sayısına onunla ulaşılabilir'' uyarısında bulundu.

“15 ile 30 yaş arası vakalarda yarısını oluşturuyor”

Salgında şu anki sürecin okulların devam etmesine engel olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, vaka sayılarının yarısını 15-30 yaş arasının oluşturduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda hastaların büyük çoğunluğu 30 yaş altı. 15 ile 30 yaş arası vakalara baktığınız zaman yarısını oluşturuyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki vakalarda hasta dahi olsalar çok rahat atlattıklarını görüyoruz. Özellikle tam aşı olanlar hiçbir sorun yaşamadan atlatıyorlar. 15 yaş ile 30 yaş arasında bir tereddüt var. Aslında 12-18 hatta 12-30 yaş arasının aşılanması konusunda şu anda hiçbir sorun kalmadı. Çok rahatlıkla aşı yaptırabilirler.”