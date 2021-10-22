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Halk TV'de istifa şoku! 'Benim için bitti' diyerek duyurdu

Halk TV'de istifa şoku! 'Benim için bitti' diyerek duyurdu

Son dönemlerde ayrılıklarla gündeme gelen Halk TV'de, Ankara haber müdürü Umut Yertutan görevinden istifa etti.

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Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yurtutan paylaşımında "Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Önemli olan o kapıdan onurunla girip onurunla çıkmaktır. Yeni mecra yakın mı uzak mı bilemem. Çünkü Halk TV benim için bitti. Ama her an hazır olacağız. Yine en onurlu duruşumuzla tabi. Ve her daim asla umudumuzu kaybetmeden..." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Aralık ayında göreve başlayan Yertutan neden istifa ettiğine ilişkin detay ise vermedi.

Dikkat çeken ise Umut Yertutan'ın daha önce istifa eden Halk TV haber koordinatörü Bengü Şap'ın ardından ikinci en önemli yönetici olması. En son,  TGS'nin devreye girmesi sonucu kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'nu pazarlık için masaya oturtmak istemesi ancak Mahiroğlu'nun masadan kaçmasının ardından Suat Toktaş'ın "Ben burada bir yönüyle işveren temsilcisiyim" demesi emeği ve hakkı savunan bir çok kesimden sert tepki çekmişti.

Başta muhabir ve kameramanlar olmak üzere haber merkezi ve teknik birimdeki emekçilere ödenen çok düşük ücretler olmak üzere kanalın maaş ve yapısal sorunlarının aşılamaması da en kritik başlıklar arasında yer alıyor.

Umut Yertutan kimdir?
mesleğe 1994 yılında KANAL 6'da başladı. CTV, BRT, SKYTÜRK, ATV'de başbakanlık ve parlamento muhabirliği yaptı. En önemli mesleki deneyimini 12 yıl çalıştığı FOX TV'de yaşadı. Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak çok önemli haberlere imza attı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini FOX TV ekranlarında canlı yayında Türkiye'ye duyuran isim oldu. Son olarak Halk TV Ankara haber müdürü olarak mesleğini sürdürdü.

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