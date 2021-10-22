Altay tankı motoruyla ilgili imzalar resmen atıldı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının bugün imzaladığını duyurdu.

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Güney Kore’deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho‘nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.

"Proje bağlamında önemli bir adım"

Altay tankı ile ilgili son dakika bilgisini sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakan Çavuşoğlu "Güney Kore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım." dedi.

İki anlaşma daha imzalandı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong ile "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşması" imzaladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.