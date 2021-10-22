BIST 1.467
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 553,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Altay tankı motoruyla ilgili imzalar resmen atıldı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu

Altay tankı motoruyla ilgili imzalar resmen atıldı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının bugün imzaladığını duyurdu.

Abone ol

Güney Kore’deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho‘nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.  

"Proje bağlamında önemli bir adım"

Altay tankı ile ilgili son dakika bilgisini sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakan Çavuşoğlu "Güney Kore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım." dedi.

İki anlaşma daha imzalandı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong ile "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşması" imzaladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muğla'da bu tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı 8 dilimden oluşuyor
Foto Galeri Muğla'da bu tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı 8 dilimden oluşuyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten tedirgin eden yeni varyant açıklaması: Bulaşıcılığı çok yüksek
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten tedirgin eden yeni varyant açıklaması: Bulaşıcılığı çok yüksek
Muğla'da FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının altınlarını aldılar! Canan Karatay'ı dolandırmışlardı yine yakalandılar!
Muğla'da FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının altınlarını aldılar! Canan Karatay'ı dolandırmışlardı yine yakalandılar!
Almanya’da vakalar arttı! Son 24 saatte 19 bin 572 Kovid-19 vakası kaydedildi
Almanya’da vakalar arttı! Son 24 saatte 19 bin 572 Kovid-19 vakası kaydedildi
Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?
Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan okullara yeni uygulama önerisi! Havuzlanmış PCR yapalım!
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan okullara yeni uygulama önerisi! Havuzlanmış PCR yapalım!
Fahrettin Koca açıkladı: Aşı yaptırıp Covid'e yakalanan var ama...
Fahrettin Koca açıkladı: Aşı yaptırıp Covid'e yakalanan var ama...
Bilim Kurulu Üyesi Şener zorunlu olsun istedi! Yoksa kış zor geçecek
Bilim Kurulu Üyesi Şener zorunlu olsun istedi! Yoksa kış zor geçecek
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e son topta kaybetti
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e son topta kaybetti
KKTC'yi karıştıran kasetler! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk kez konuştu: Çok üzgünüm
KKTC'yi karıştıran kasetler! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk kez konuştu: Çok üzgünüm
Adana'da gelin ve damat ormanda hayatlarının şokunu yaşadı: Çok üzüldüm
Adana'da gelin ve damat ormanda hayatlarının şokunu yaşadı: Çok üzüldüm