Muğla'da bu tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı 8 dilimden oluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, burada yaptığı konuşmada, Muğla'nın çok güzel bir coğrafyada yer aldığını, bu güzelliği koruyarak, ileriye taşımak için kendilerine büyük görev düştüğünü söyledi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de çok uzun süredir Menteşe'nin turizmden pay almasına yönelik çabalarından, nihayet iş yapma inancıyla sonuç almakta olduklarını dile getirdi.