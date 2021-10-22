Muğla'da bu tatlının dilimi 5 bin liradan satıldı 8 dilimden oluşuyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, altın kaplamayla yapılan sembolik "Muğla Saraylısı" tatlısının dilimi 5 bin liradan alıcı buldu.
Muğla mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi ve turizmin canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, "Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı" açıldı.
Saburhane Meydanı'nda Muğla mutfağına özgü yemeklerin yarıştığı, Muğla Tarhanası, keşkek, odun ateşinde yapılmış ev ekmeği, reçel, salça, turşu ve kurutulmuş sebze ve meyvelerin satışa sunulduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik kapsamında, Aysel Yüksel'in yaptığı, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak'ın altınla kapladığı "Muğla Saraylısı" tatlısı büyük ilgi gördü. Sekiz dilimden oluşan tatlının 5 bin liradan satışa sunulan ilk dilimi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerince satın alındı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, burada yaptığı konuşmada, Muğla'nın çok güzel bir coğrafyada yer aldığını, bu güzelliği koruyarak, ileriye taşımak için kendilerine büyük görev düştüğünü söyledi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de çok uzun süredir Menteşe'nin turizmden pay almasına yönelik çabalarından, nihayet iş yapma inancıyla sonuç almakta olduklarını dile getirdi.